WSJ: отсутствие единой стратегии США и Европы по Украине играет на руку РФ

Отсутствие скоординированной стратегии США и стран Европы по Украине помогает России сохранять преимущество в украинском конфликте, пишет The Wall Street Journal.
Как сказано в материале, российская экономика показывала уверенный рост в 2023 и 2024 годах. Россия продолжает поставлять нефть Китаю и Индии, а американские вторичные пошлины не смогли заставить Нью-Дели отказаться от энергоносителей РФ.
Кроме того, издание отмечает, что в ВСУ наблюдается нехватка личного состава. Киев пытается компенсировать дефицит военных при помощи беспилотных технологий. Однако перейти только на использование дронов в боевых действиях невозможно. Более того, методы украинского военного руководства подрывают доверие рядового состава и негативно сказываются на готовности людей к мобилизации.
Ранее в США заявили, что Дональд Трамп давно придерживается мнения о военном преимуществе России в украинском конфликте.