В Раде заявили, что Москва намного безопаснее для украинцев, чем Киев

В Москве намного безопаснее находиться, чем на Украине. И что существует большое количество людей, которые переехали в российскую столицу. Об этом заявил выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.

Многие люди осознанно переехали в Москву с Украины, заявил Дмитрук.

«Сегодня я знаю о многих случаях, когда люди сознательно не стали дожидаться “интересных” сценариев для себя — убийства, похищения, тюрьмы — и переехали (с Украины — прим. URA.RU) в Москву. Сегодня многие считают, что именно Москва является местом, где безопасно», — заявил Дмитрук в своем telegram-канале.

Это не первое высказывание Дмитрука по поводу обстановке на Украине. Ранее он заявлял, что для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения жизни украинских солдат «фантики». И он призвал требовать уход Зеленского с поста.