В России подготовили к применению вакцину от рака

Российская вакцина против рака после проведенных доклинических исследований готова к применению, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что исследования продолжались несколько лет, при этом на протяжении последних трех лет шли регламентированные доклинические исследования. Теперь препарат готов к использованию, ожидается разрешение, подчеркнула Скворцова.

Кроме того, по словам главы Федерального медико-биологического агентства, доклинические исследования указывают на высокую эффективность и безопасность вакцины, в том числе при многократном применении. Также специалисты зафиксировали уменьшение размеров и замедлением роста опухоли. Помимо этого, в ходе исследований установлено, что благодаря вакцине повышается выживаемость.