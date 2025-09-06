В Сербии в ходе беспорядков пострадали 14 полицейских

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 14 сотрудников полиции пострадали минувшей ночью в ходе уличных протестов в Сербии. Такие данные привел глава МВД Сербии Ивица Дачич, сообщает ТАСС.
По словам министра, в целом за последние месяцы в столкновениях с участниками несанкционированных акций пострадали 150 правоохранителей.
Дачич также сообщил, что минувшей ночью 42 участника беспорядков были задержаны, они будут привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с оценкой прокуратуры.
По его словам, в ходе протестов были повреждены 18 полицейских автомобилей. У одного из сотрудников демонстранты отобрали табельное оружие.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что в акциях протеста по всей стране участвовало 9380 человек, более 7 тыс. из них — в городе Нови-Сад. Глава государства сообщил, что именно там произошли наиболее серьезные инциденты. В частности, группа людей в балаклавах предприняла попытку захвата помещений философского факультета, которая была пресечена полицией.
Председатель парламента Сербии Ана Брнабич в свою очередь указала на то, что европейские чиновники не только поддерживают, но и принимают личное участие в несанкционированных акциях. -0-