В Сербии в ходе беспорядков пострадали 14 полицейских

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что в акциях протеста по всей стране участвовало 9380 человек, более 7 тыс. из них — в городе Нови-Сад. Глава государства сообщил, что именно там произошли наиболее серьезные инциденты. В частности, группа людей в балаклавах предприняла попытку захвата помещений философского факультета, которая была пресечена полицией.