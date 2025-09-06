«Это было мощно, впечатляюще». Эйсмонт рассказала об откликах на визит Лукашенко в Китай

Пресс-секретарь отметила, что Беларусь уже год является полноправным участником ШОС, и за этот год проделана огромная работа: «Наши делегации, все ответственные ведомства на всех уровнях принимали участие во всех встречах, обсуждениях, вырабатывали инициативы, сами инициировали обсуждение каких-то вопросов, какие-то решения и так далее. Это действительно была очень насыщенная работа, насыщенный путь. И недавно состоявшиеся саммиты ШОС (речь о заседании Совета глав государств ШОС, а также о встрече в Пекине в формате “ШОС плюс”. — Прим. БЕЛТА) — это кульминация всей этой годовой работы, когда в максимально концентрированном виде уже глава государства с высокой трибуны озвучивает все то, что мы наработали и все то, что мы имеем сказать в рамках ШОС».