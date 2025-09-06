«Это было мощно, впечатляюще». Эйсмонт рассказала об откликах на визит Лукашенко в Китай

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Первый информационный» рассказала об откликах, которые поступили по поводу недавнего визита главы белорусского государства в Китай, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко в ходе пятидневного визита принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, провел серию встреч и переговоров с зарубежными лидерами, включая руководителей Китая, России и Индии. Отдельное внимание было уделено повестке дня в развитии белорусско-китайского сотрудничества, чему был также посвящен ряд встреч с бизнес-кругами. В завершение визита Президент Беларуси вместе с почти тремя десятками других высоких гостей принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Центральным событием торжеств стал масштабный военный парад на главной площади Пекина.
Лукашенко в Пекине провел новые двусторонние встречи с зарубежными лидерами.
Наталью Эйсмонт попросили поделиться атмосферой в ходе визита и реакцией — что говорят про Беларусь. «Действительно реакция есть, реакция серьезная. Мы ее видим, слышим уже практически неделю», — сказала она.
По итогам саммита было получено много откликов, которые поступали в том числе непосредственно пресс-секретарю. Это, например, реакция от представителей экспертного сообщества, и не только белорусского. «Люди инициативно пишут, звонят, высказывают мнения, предложения», — отметила Наталья Эйсмонт.
Она не стала давать свои оценки или подводить итоги, а лишь процитировала отклики в целом на состоявшийся визит Александра Лукашенко: «Наши эксперты, люди очень серьезные писали так: “Китай — это было мощно, Китай — это было впечатляюще”. Вот такие оценки прозвучали со стороны».
Пресс-секретарь отметила, что Беларусь уже год является полноправным участником ШОС, и за этот год проделана огромная работа: «Наши делегации, все ответственные ведомства на всех уровнях принимали участие во всех встречах, обсуждениях, вырабатывали инициативы, сами инициировали обсуждение каких-то вопросов, какие-то решения и так далее. Это действительно была очень насыщенная работа, насыщенный путь. И недавно состоявшиеся саммиты ШОС (речь о заседании Совета глав государств ШОС, а также о встрече в Пекине в формате “ШОС плюс”. — Прим. БЕЛТА) — это кульминация всей этой годовой работы, когда в максимально концентрированном виде уже глава государства с высокой трибуны озвучивает все то, что мы наработали и все то, что мы имеем сказать в рамках ШОС».
Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Беларусь никогда не является пассивным участником никаких объединений, а Президент всегда говорит то, что имеет сказать. «Мы конечно рассчитываем на ШОС, для нас это очень важное объединение. Тем не менее, Президент всегда говорит абсолютно четко, открыто о каких-то нюансах и шероховатостях. Еще больше о задачах говорит. Ну и конечно о том, что сделано. Поэтому все знают, что нашего Президента слушают внимательно».-0-