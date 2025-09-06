WSJ: Отсутствие единой стратегии у США и ЕС по Украине играет на руку России

Как отмечает источник, отсутствие скоординированной позиции по Украине у ее западных союзников помогает России сохранить преимущество в условиях вооруженного конфликта. При этом, несмотря на санкционное давление со стороны европейских стран, экономика РФ продолжает уверенно расти и избегать какого-либо серьезного кризиса.