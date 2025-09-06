Отсутствие единой стратегии по Украине между Соединенными Штатами и странами Европы играет на руку России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).
Как отмечает источник, отсутствие скоординированной позиции по Украине у ее западных союзников помогает России сохранить преимущество в условиях вооруженного конфликта. При этом, несмотря на санкционное давление со стороны европейских стран, экономика РФ продолжает уверенно расти и избегать какого-либо серьезного кризиса.
Издание также подчеркивает, что Украина сталкивается в нехваткой военнослужащих, пытаясь компенсировать дефицит личного состава использованием беспилотников. Методы киевского режима также подрывают доверие украинцев, которые отказываются от мобилизации.
