WSJ: Отсутствие единой стратегии у США и ЕС по Украине играет на руку России

Разрозненность позиций США и Европы по Украине дает России преимущество в зоне конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Отсутствие единой стратегии по Украине между Соединенными Штатами и странами Европы играет на руку России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает источник, отсутствие скоординированной позиции по Украине у ее западных союзников помогает России сохранить преимущество в условиях вооруженного конфликта. При этом, несмотря на санкционное давление со стороны европейских стран, экономика РФ продолжает уверенно расти и избегать какого-либо серьезного кризиса.

Издание также подчеркивает, что Украина сталкивается в нехваткой военнослужащих, пытаясь компенсировать дефицит личного состава использованием беспилотников. Методы киевского режима также подрывают доверие украинцев, которые отказываются от мобилизации.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания American Conservative, что победа России в конфликте станет спасением для Украины.