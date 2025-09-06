Крым станет бездотационным регионом через несколько лет — власти

«Несложный расчет показывает, что это будет при нашей жизни. Думаю, что это пять-семь лет. Вот если динамику, темпы мы сохраним, а мы растем в процентах бюджета по 30−40% в год», — сказал он.
По словам главы парламента РК, еще в 2019-м году регион лишился статуса «глубокой дотационности». Теперь бюджет республики превышает 200 миллиардов рублей, из них около 70 миллиардов рублей составляют дотации.
Константинов уверен, что для перехода к бездотационному статусу необходимо восстановление авиасообщения и чтобы число отдыхающих в Крыму приблизилось к десяти миллионам.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%).