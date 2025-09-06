В Беларуси запретили продавать пивные напитки двух производителей. Рассказываем подробности

Специалисты также установили, что при производстве «Ганза гозе 20» применялись консерванты сорбат калия и метабисульфит калия, которые недопустимо использовать при производстве пивных напитков. Среди других нарушений — отсутствие в маркировке информации о стране, в которой находится изготовитель, а также о технологическом назначении пищевых добавок «сорбат калия» и «метабисульфит калия».