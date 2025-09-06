В Беларуси запретили продавать пивные напитки двух производителей. Рассказываем подробности

В Беларуси попали под запрет пивные напитки «Парадокс Мичелада» (доля этилового спирта 3%) и «Ганза гозе 20» (доля этилового спирта 6%), следует из реестра опасной продукции.
Производителем «Парадокс Мичелада» является ООО «Новые напитки» (Россия), пивного напитка «Ганза гозе 20» — ООО «Новый крафт» (Россия).
При проверке пивного напитка «Парадокс Мичелада» специалисты обнаружили ряд нарушений. В частности, при производстве данной продукции применялась недопустимая пищевая добавка — консервант сорбат калия. Помимо этого, в маркировке товара не указаны страна, в которой находится изготовитель, а также технологическое назначение входящей в состав напитка добавки «сорбат калия».
Специалисты также установили, что при производстве «Ганза гозе 20» применялись консерванты сорбат калия и метабисульфит калия, которые недопустимо использовать при производстве пивных напитков. Среди других нарушений — отсутствие в маркировке информации о стране, в которой находится изготовитель, а также о технологическом назначении пищевых добавок «сорбат калия» и «метабисульфит калия».