«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил Чикаго Министерством войны

«Чикаго скоро узнает, почему Министерство обороны США переименовали в Министерство войны», — написал Трамп.
Также президент приложил сгенерированную искусственным интеллектом фотографию, где он предстаёт в образе шерифа с суровым выражением лица. На фоне изображения видны масштабные взрывы и пожар, а также группа из четырёх военных вертолётов.
В нижней части коллажа размещена грозная надпись: «Чипокалипс сейчас»,
Напомним, Трамп своим указом переименовал Пентагон в Министерство войны. В результате ведомство вновь обрело свое историческое название, использовавшееся в период с 1789 по 1947 год.