«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил Чикаго Министерством войны

Президент США Дональд Трамп заявил о любви к так называемому запаху депортаций. С соответствующим провокационным заявлением он выступил на платформе Truth Social. В своём посте политик также пригрозил городу Чикаго, пообещав, что тот вскоре поймёт, почему оборонное ведомство было переименовано в Министерство войны.