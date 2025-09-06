Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лондоне на пропалестинских протестах задержали около 150 человек

Как заявила лондонская полиция в социальной сети Х, задержания проводились в ходе акции «Защитим наших присяжных», направленной против ограничений на пропалестинские мероприятия и в поддержку запрещенной организации Palestine Action.

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне полиция задержала около 150 участников пропалестинской демонстрации, сообщает РИА Новости.

Как заявила лондонская полиция в социальной сети Х, задержания проводились в ходе акции «Защитим наших присяжных», направленной против ограничений на пропалестинские мероприятия и в поддержку запрещенной организации Palestine Action. Отмечается, что задержания производились, в частности, за нападение на сотрудника полиции и выражение поддержки запрещенной организации.

В заявлении полиции подчеркивается, что сотрудники правоохранительных органов столкнулись с беспрецедентным количеством оскорблений, а также подверглись ударам кулаками и ногами, плевкам и бросанию в них предметов. -0-