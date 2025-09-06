В Лондоне на пропалестинских протестах задержали около 150 человек

Как заявила лондонская полиция в социальной сети Х, задержания проводились в ходе акции «Защитим наших присяжных», направленной против ограничений на пропалестинские мероприятия и в поддержку запрещенной организации Palestine Action. Отмечается, что задержания производились, в частности, за нападение на сотрудника полиции и выражение поддержки запрещенной организации.