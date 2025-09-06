В Лондоне на пропалестинских протестах задержали около 150 человек

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне полиция задержала около 150 участников пропалестинской демонстрации, сообщает РИА Новости.
Как заявила лондонская полиция в социальной сети Х, задержания проводились в ходе акции «Защитим наших присяжных», направленной против ограничений на пропалестинские мероприятия и в поддержку запрещенной организации Palestine Action. Отмечается, что задержания производились, в частности, за нападение на сотрудника полиции и выражение поддержки запрещенной организации.
В заявлении полиции подчеркивается, что сотрудники правоохранительных органов столкнулись с беспрецедентным количеством оскорблений, а также подверглись ударам кулаками и ногами, плевкам и бросанию в них предметов. -0-