В Афганистане завершились поиски выживших после мощного землетрясения

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афганистане завершилась поисково-спасательная операция после мощного землетрясения, которое произошло 31 августа. Об этом заявил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
«Поиски выживших после землетрясения завершены. Число погибших достигло 2204 человек, почти 4 тыс. получили травмы», — проинформировал чиновник. По его словам, у властей серьезная нехватка палаток для размещения пострадавших и перемещенных лиц.
Ночью 31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился примерно в 27 км от города Асадабад, расположенного на востоке страны. Сообщалось, что сильные подземные толчки привели к разрушению целых поселений. Оползни перекрыли дороги, ведущие к ряду населенных пунктов, и повредили линии связи. Спасательные работы осложнялись труднодоступным горным рельефом местности.
По информации Всемирной организации здравоохранения, около 12 тыс. жителей страны оказались непосредственно затронуты последствиями землетрясения. В зону бедствия в качестве срочной помощи было направлено более 23 т лекарственных препаратов и медицинских товаров. -0-