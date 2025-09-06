Ричмонд
Макрона обвинили в попытках сорвать мирное соглашение по Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона. Он считает, что заявления политика о вводе западных войск на Украину под предлогом обеспечения безопасности направлены на срыв мирного соглашения. Филиппо отметил, что такие действия могут заставить Россию рассматривать эти войска как законные цели.

Источник: Life.ru

По мнению Филиппо, не удивительно, что отправленные Западом солдаты станут целью российской армии.

«Удивительно, что Эмманюэль Макрон и Европейский союз продолжают это делать, хотя знают о потенциальной угрозе для наших солдат и риске эскалации конфликта до войны. Это также может помешать достижению мирного соглашения», — приводит слова политика ТАСС.

Филиппо считает, что Макрон, лидеры Великобритании и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремятся предотвратить заключение мирного соглашения. Он добавил, что оценивает Макрона «достаточно сумасшедшим, чтобы на самом деле отправить военных». В связи с этим он выразил надежду, что военные откажутся выполнять такой приказ, так как он противоречит интересам Франции.

Как сообщал Life.ru, на пресс-конференции 4 сентября в Париже Макрон сообщил, что 26 стран готовы отправить военный контингент на Украину после перемирия. Кроме того, он анонсировал новые санкции против России в сотрудничестве с США.

