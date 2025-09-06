Филиппо считает, что Макрон, лидеры Великобритании и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремятся предотвратить заключение мирного соглашения. Он добавил, что оценивает Макрона «достаточно сумасшедшим, чтобы на самом деле отправить военных». В связи с этим он выразил надежду, что военные откажутся выполнять такой приказ, так как он противоречит интересам Франции.