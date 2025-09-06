Фицо: гарантии безопасности Украине и России должны быть в одном пакете

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости работать над гарантиями безопасности не только для Украины, но и для России.
«Я рад, что ведутся переговоры, но давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для России. Это должен быть один пакет», — отметил он в эфире программы «Субботние диалоги».
Он добавил, что Словакия не планирует отправлять своих военных на Украину, однако готова предоставлять логистическую поддержку.
При этом словацкий лидер добавил, что республика стремится конструктивно развивать отношения с Москвой и заинтересована в их восстановлении после завершения конфликта.
