ЦАХАЛ усиливает бомбардировки города Газа и призывает жителей к эвакуации

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила еще одну высотку в городе Газа и приказала жителям эвакуироваться в «гуманитарную зону» на юге анклава, сообщает Euronews.
В ЦАХАЛ утверждают, что разрушенная высотка якобы использовалось палестинским движением ХАМАС для оперативных целей.
Отмечается, что это уже второе высотное здание, которое подверглось бомбардировке за последние 24 часа.
Ранее израильские военные призвали жителей эвакуироваться из этого района на юг анклава, в направлении гуманитарной зоны в палаточном лагере аль-Муваси, рядом с Хан-Юнисом. Представитель армии заверил беженцев, что там они смогут получить еду и медицинскую помощь. Однако группы помощи предупреждают, что очередное перемещение населения только усугубит из без того тяжелый гуманитарный кризис.
Несколько дней назад ЦАХАЛ заявлял, что контролирует около 40% города Газа. -0-