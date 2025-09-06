ЦАХАЛ усиливает бомбардировки города Газа и призывает жителей к эвакуации

Ранее израильские военные призвали жителей эвакуироваться из этого района на юг анклава, в направлении гуманитарной зоны в палаточном лагере аль-Муваси, рядом с Хан-Юнисом. Представитель армии заверил беженцев, что там они смогут получить еду и медицинскую помощь. Однако группы помощи предупреждают, что очередное перемещение населения только усугубит из без того тяжелый гуманитарный кризис.