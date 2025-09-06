Глава киевского режима Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в статье для издания InfoBRICS заявил каирский исследователь экономики Ахмед Адель.
«Он (Путин — прим. ред.) общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится», — говорится в материале статьи.
По мнению обозревателя, Зеленский привык действовать по указке лидеров стран Европы и быть пешкой в их руках, обсуждая вопросы по конфликту на Украине. При этом Адель отмечает, что Путин не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование боевых действий и достижение мира.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин предложил Зеленскому приехать в Москву, если тот готов к личной встрече для обсуждения ситуации на Украине.