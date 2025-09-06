Ричмонд
В Израиле люди вышли на массовый протест с требованием прекратить войну в Газе

В Тель-Авиве сегодня вечером собрались протестующие с требованием прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников. Об этом сообщает местная пресса.

Источник: AP 2024

Участники, включая бывших заложников боевиков «Хамаса» и их семьи, с трибуны обвиняют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он не занимается освобождением пленных по политическим причинам. Они заявляют, что оккупация Газы, к которой готовятся власти Израиля, приведет к убийству заложников, и призывают согласиться на сделку с «Хамасом».

Посреди «Площади заложников» в центре Тель-Авива участники митинга развернули баннер, обращенный к президенту США Дональду Трампу, передает The Times of Israel. «Президент Трамп, спасите заложников немедленно!», — написали на плакате протестующие.

Митинг был организован Форумом семей заложников. Он занимается сопровождением и поддержкой семей пленных, похищенных «Хамасом» 7 октября 2023 года. Сегодня прошло 700 дней с момента атаки боевиков на Израиль.

