Ричмонд
+30°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков сообщил, что все мессенджеры прозрачны для спецслужб

Любая переписка в мессенджерах является полностью доступной для органов государственной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами в рамках Восточного экономического форума, передаёт ТАСС.

Источник: Life.ru

«Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», — подчеркнул представитель Кремля.

Данное заявление было сделано в контексте обсуждения положения с такими сервисами, как WhatsApp* и Telegram, на территории России. Песков добавил, что осознание этого факта приобретает особую критическую важность, когда речь заходит об обсуждении вопросов, содержащих государственную или корпоративную тайну.

Ранее Песков заявил, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* должны продолжить работу в России. По мнению представителя Кремля, сервисы важны для российской IT-отрасли, поскольку создают здоровую конкурентную среду, побуждающую местные приложения активнее развиваться.

* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше