Макрон обсудил с Моди итоги встречи Зеленского и «коалиции желающих»

Результаты работы «коалиции желающих» Макрон изложил Моди в ходе телефонного разговора.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди передал ему итоги состоявшейся в Париже встречи «коалиции желающих» с Владимиром Зеленским.

«Я представил ему результаты работы, которую мы провели с Зеленским и нашими партнерами из коалиции желающих в четверг в Париже», — написал французский лидер в соцсети X*.

Макрон добавил, что Индия и Франция «разделяют стремление к справедливому и прочному миру на Украине». Он заявил, что Париж и Нью-Дели продолжат совместно прокладывать путь к миру, опираясь на дружбу и стратегическое партнерство Индии и Франции.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал чушью и ересью подготовленные Европой гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что какие-либо гарантии не могут быть созданы без учета позиции России. Политик посоветовал ЕС согласовывать все предложения с Москвой.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

