«Белпочта» предупредила о новом виде мошенничества

Сообщается, что злоумышленники начали регистрировать личные кабинеты на официальном портале «Белпочты», указывая во время регистрации различные номера телефонов.

Мошенники используют новую преступную схему, пытаясь завладеть личными кабинетами пользователей на портале «Белпочты», сообщили в пресс-службе организации.

Сообщается, что злоумышленники начали регистрировать личные кабинеты на официальном портале «Белпочты», указывая во время регистрации различные номера телефонов. После этого мошенники связываются с потенциальной жертвой по указанному при регистрации номеру с помощью Viber, Telegram или WhatsApp. Затем злоумышленники пытаются узнать код подтверждения из SMS, чтобы пройти регистрацию от имени потенциальной жертвы.

В организации напомнили, что коды из SMS — это конфиденциальная информация, поэтому ее нельзя сообщать другим людям. В случае, если человек стал жертвой указанной мошеннической схемы, то необходимо срочно поменять пароль на портале «Белпочты» или в мобильном приложении организации, добавили в пресс-службе.