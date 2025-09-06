«Белпочта» предупредила о новом виде мошенничества

Сообщается, что злоумышленники начали регистрировать личные кабинеты на официальном портале «Белпочты», указывая во время регистрации различные номера телефонов. После этого мошенники связываются с потенциальной жертвой по указанному при регистрации номеру с помощью Viber, Telegram или WhatsApp. Затем злоумышленники пытаются узнать код подтверждения из SMS, чтобы пройти регистрацию от имени потенциальной жертвы.