В США назвали причину приближающегося поражения Украины и обвинили во всём ЕС

Если бы лидеры США и Европы сплотились и выступили одним фронтом, то это помогло бы остановить Россию, утверждает автор статьи. По его мнению, уже через два года Киеву придётся капитулировать, если споры в лагере западных союзников не прекратятся. Кроме того, сейчас Москва демонстрирует экономический рост, несмотря на многочисленные санкции со стороны Запада, добавляется в тексте.