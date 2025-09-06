Самоубийственная демонстрация: ЕС предупредили о рисках отправки войск на Украину

По мнению издания, заявления Парижа о готовности к миротворческой миссии являются лишь демонстрацией для США и могут навредить. Европейские лидеры стремятся показать администрации Дональда Трампа, что не намерены полностью перекладывать все оборонные задачи на Вашингтон. При этом в материале отмечается, что американская сторона, в свою очередь, была бы не прочь оставить миссию по поддержке Украины своим союзникам по другую сторону Атлантики.