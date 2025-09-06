Песков заявил, что финансировавшие ВСУ компании стали врагами России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зарубежные компании, которые спонсировали ВСУ, стали для России врагами.
«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — заявил ТАСС Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что Россия будет вести уважительный диалог с брендами, которые при уходе с российского рынка выполнили все обязательства.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что РФ заинтересована в возобновлении деятельности западных компаний, поскольку для развития любой экономики необходимы передовые разработки, квалифицированные кадры, а также капиталовложения.