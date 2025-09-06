NYT: Индия усомнилась в надежности США из-за разногласий по пошлинам и нефти

Даже если стороны найдут выход из переживаемого ими кризиса в двусторонних отношениях, риторика и действия американской администрации в последние месяцы будут долгие годы служить индийским властям напоминанием о ненадежности США, сказал изданию неназванный высокопоставленный индийский чиновник. Он описал сложившуюся ситуацию при помощи риторического вопроса: «Если вы ударите меня четыре раза, а затем угостите мороженым, будет ли это значить, что теперь у нас с вами все в порядке?».