NYT: Индия усомнилась в надежности США из-за разногласий по пошлинам и нефти

Даже если стороны найдут выход из переживаемого ими кризиса в двусторонних отношениях, риторика и действия американской администрации в последние месяцы будут долгие годы служить индийским властям напоминанием о ненадежности США, сказал изданию неназванный высокопоставленный индийский чиновник.

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийские чиновники считают, что разногласия с США по вопросу пошлин и закупки российской нефти, скорее всего, нанесут ущерб отношениям Нью-Дели и Вашингтона в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

Даже если стороны найдут выход из переживаемого ими кризиса в двусторонних отношениях, риторика и действия американской администрации в последние месяцы будут долгие годы служить индийским властям напоминанием о ненадежности США, сказал изданию неназванный высокопоставленный индийский чиновник. Он описал сложившуюся ситуацию при помощи риторического вопроса: «Если вы ударите меня четыре раза, а затем угостите мороженым, будет ли это значить, что теперь у нас с вами все в порядке?».

NYT отмечает, что Нью-Дели будет непросто заменить американский рынок, поскольку на него приходится около 20% всего индийского экспорта. Вместе с тем крупный внутренний рынок, а также разнообразные и расширяющиеся торговые и экономические связи со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы придают уверенности премьер-министру Индии Нарендре Моди в противостоянии с США, добавляет газета.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Президент США Дональд Трамп критиковал республику за то, что она «всегда закупала большую часть военного оборудования у России» и является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.

