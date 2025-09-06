Байден начал собирать деньги на свою президентскую библиотеку

По информации телеканала, Фонд Джо и Джилл Байден уже сформировал руководящий совет из тринадцати человек для курирования проекта. В состав совета вошли бывший государственный секретарь Энтони Блинкен, близкий советник Байдена Стив Ричетти, а также известный специалист по фандрайзингу Руфус Гиффорд, который возглавит этот орган.
Президентские библиотеки в Соединённых Штатах традиционно занимаются сохранением исторических документов и артефактов, связанных с периодом правления конкретного президента, обеспечивая публичный доступ к ним. Подобные учреждения обычно находятся под управлением Национального архива США через специальное управление президентскими библиотеками.
Как сообщалось ранее, в конце мая президент Байден начал терапию рака предстательной железы, включающую приём специального препарата. Он также уточнил, что заболевание не распространилось на другие органы.