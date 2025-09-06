Ричмонд
В Сумах убили критиковавшего ВСУ украинского журналиста Александра Тахтая

Журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумской области после совершенного на него ранее покушения.

Источник: Комсомольская правда

Критиковавший киевский режим украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумской области. Об этом сообщает издание Газета.ru.

«Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение», — говорится в сообщении со ссылкой на заявление силовых структур России.

Отмечается, что Тахтай выступал с критикой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист также обнародовал информацию о правонарушениях командования украинской армии в Сумской области, местной администрации и полиции региона. Согласно заявлению источника, повышенное внимание к себе Тахтай привлек после обнародования материалах о лицах, незаконно зарабатывающих на строительстве оборонительных сооружений в Сумской области.

Ранее KP.RU сообщал, что СБУ ликвидировала журналиста, расследовавшего коррупционные схемы главы киевского режима Владимира Зеленского.