Критиковавший киевский режим украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумской области. Об этом сообщает издание Газета.ru.
«Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение», — говорится в сообщении со ссылкой на заявление силовых структур России.
Отмечается, что Тахтай выступал с критикой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист также обнародовал информацию о правонарушениях командования украинской армии в Сумской области, местной администрации и полиции региона. Согласно заявлению источника, повышенное внимание к себе Тахтай привлек после обнародования материалах о лицах, незаконно зарабатывающих на строительстве оборонительных сооружений в Сумской области.
Ранее KP.RU сообщал, что СБУ ликвидировала журналиста, расследовавшего коррупционные схемы главы киевского режима Владимира Зеленского.