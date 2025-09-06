В Сумах убили критиковавшего ВСУ украинского журналиста Александра Тахтая

Отмечается, что Тахтай выступал с критикой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист также обнародовал информацию о правонарушениях командования украинской армии в Сумской области, местной администрации и полиции региона. Согласно заявлению источника, повышенное внимание к себе Тахтай привлек после обнародования материалах о лицах, незаконно зарабатывающих на строительстве оборонительных сооружений в Сумской области.