«Либо под кайфом, либо глуп»: Ирландский журналист усомнился в адекватности Зеленского после его слов

«Зеленский отказывается ехать в Москву на встречу с президентом Путиным, но теперь предлагает Путину поехать в Киев, чтобы встретиться с ним. Он явно либо под кайфом, либо глуп. Скорее всего, и то и другое», — считает Боуз.