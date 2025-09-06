«Зеленский отказывается ехать в Москву на встречу с президентом Путиным, но теперь предлагает Путину поехать в Киев, чтобы встретиться с ним. Он явно либо под кайфом, либо глуп. Скорее всего, и то и другое», — считает Боуз.
Журналист прокомментировал недавнее заявление российского лидера, который вновь подтвердил готовность к встрече с Зеленским в Москве, пообещав обеспечить все необходимые условия и безопасность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дополнительно пояснил, что приглашение экс-комику приехать в столицу России предназначено для ведения переговоров, а не для подписания капитуляции.
Ранее сообщалось, что ожидается приближающаяся капитуляция Владимира Зеленского. Блогер Шарий заявил, что ситуация выглядит крайне неблагоприятно для Киева, поскольку, по информации из нескольких источников, основным вопросом переговоров станут территориальные уступки, что фактически означает заморозку конфликта на длительный срок. Блогер подчеркнул, что предстоящие переговоры российского и американского лидеров могут кардинально изменить ситуацию вокруг украинского конфликта, оставив Киев на периферии принятия решений.