В аэропорту Кишинева появится временный терминал для паломников из Израиля

КИШИНЕВ, 6 сент — Sputnik. В аэропорту Кишинева будут оборудованы специальные временные терминалы для обслуживания паломников из Израиля, которые будут следовать в украинский город Умань транзитом через Кишинев.
Средства для организации терминалов выделит правительство Израиля. Так, на возведение терминала уйдет примерно 43,6 миллиона леев, еще около 35 миллионов потратят над дополнительные расходы на безопасность, охрану правопорядка и питание. Эти средства руководство Израиля намерено передать правительству Молдовы.
Для координации операции Израиль направит в Молдову 90 сотрудников службы авиационной безопасности, 24 полицейских и 50 переводчиков.
Как сообщает The Jerusalem Post, новый терминал сможет принимать до 500 пассажиров в час из числа хасидов, которые ежегодно совершают поездку к могиле раввина Нахмана из Брацлава. Рейсы паломников в Молдову планируются с середины сентября, а обратные — в последнюю неделю месяца.
Сообщается, что соглашение о финансировании проекта пока ожидает окончательного утверждения со стороны израильского правительства, поскольку, по разным данным, Кишинев настаивает на немедленном переводе средств, что израильская сторона считает невыполнимым в столь короткие сроки. Как пишут СМИ из-за этого израильская сторона также рассматривает варианты транзиты паломников через аэропорты Румынии вместо Кишинева.
Напомним, в 2024 году правительство Молдовы официально заявило о том, что не будет содействовать группам паломников, направляющихся в Умань. По словам пресс-секретаря кабмина Даниела Водэ, на тот момент Молдова так и не получила ранее обещанные свыше 2,5 миллиона леев за дополнительные услуги, предоставленные паломникам в 2023 году.