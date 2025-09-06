Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил с резкой критикой текущей миграционной политики Германии, в частности в отношении украинских беженцев. В интервью изданию Rheinische Post (интервью перевели ИноСМИ) он заявил, что лица, пригодные к военной службе, должны возвращаться на родину для участия в её защите, а система предоставления пособий создаёт иждивенческие настроения и снижает мотивацию к труду. По его словам, массовые выплаты привели к тому, что уровень занятости среди украинцев в Германии значительно ниже, чем в других европейских странах.
Зёдер подчеркнул необходимость последовательной депортации тех, кто не имеет права на пребывание в стране, включая выходцев из Сирии, если они не интегрированы в трудовой рынок. Он также осудил практику выплат преступникам при выдворении в Афганистан, приведя в пример Баварию, где ограничиваются минимальной суммой в 100 евро вместо тысяч, практикуемых в некоторых землях.
Касательно украинского конфликта, политик исключил возможность размещения войск НАТО на Украине, указав, что Россия этого не примет, а бундесвер не готов к таким действиям ни финансово, ни кадрово. В качестве решения он предложил вернуть всеобщую воинскую повинность, распространив её и на женщин, но признал, что из-за блокирующего меньшинства в бундестаге это в данный момент недостижимо.
В экономической части интервью Зёдер высказался за снижение НДС для ресторанного бизнеса, предупредив о «море закрытий» заведений по всей Германии и угрозе опустошения городских пространств. Он также призвал к оперативному снижению налога на электроэнергию для среднего бизнеса и ремесленников, назвав несправедливой ситуацию, когда семья не может позволить себе поход в ресторан.
Отвечая на вопросы о коалиции, глава ХСС признал неудачную коммуникацию по налоговым вопросам, но выразил уверенность в способности правительства действовать. Он отверг повышение налогов как «яд для экономики» и предложил землям самостоятельно устанавливать ставки налога на наследство, чтобы избежать несправедливой разницы в выплатах между регионами.
В заключение Зёдер отметил, что нельзя постоянно подстраиваться под настроения партнёров по коалиции, а необходимо чётко формулировать свои позиции, особенно в вопросах, критичных для будущего Германии.
