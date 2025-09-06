Валите в свою Украину! Премьер Баварии недоволен засидевшимися беженцами

Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил с резкой критикой текущей миграционной политики Германии, в частности в отношении украинских беженцев. В интервью изданию Rheinische Post (интервью перевели ИноСМИ) он заявил, что лица, пригодные к военной службе, должны возвращаться на родину для участия в её защите, а система предоставления пособий создаёт иждивенческие настроения и снижает мотивацию к труду. По его словам, массовые выплаты привели к тому, что уровень занятости среди украинцев в Германии значительно ниже, чем в других европейских странах.