Депутат Женевы: саммит ШОС показал, что глобальный Юг набирает силу

По его словам, саммит ШОС и церемония по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в КНР стали ярким подтверждением тому, что «в новой формирующейся мировой системе США выходят из игры, Европа приходит в упадок, а глобальный Юг, возглавляемый Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, набирает силу». По оценкам политика, с начала СВО в Украине «китайско-российский тандем только укрепился, в то время как маргинализация Европы и ее превращение в вассала США приобрели необратимый характер».