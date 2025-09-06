Ричмонд
Депутат Женевы: саммит ШОС показал, что глобальный Юг набирает силу

По оценкам политика, с начала СВО в Украине «китайско-российский тандем только укрепился, в то время как маргинализация Европы и ее превращение в вассала США приобрели необратимый характер».

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) показал, что глобальный Юг во главе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным набирает силу, в то время как США выходят из игры, а Европа приходит в упадок. Такое мнение выразил швейцарский политик, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, саммит ШОС и церемония по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в КНР стали ярким подтверждением тому, что «в новой формирующейся мировой системе США выходят из игры, Европа приходит в упадок, а глобальный Юг, возглавляемый Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, набирает силу». По оценкам политика, с начала СВО в Украине «китайско-российский тандем только укрепился, в то время как маргинализация Европы и ее превращение в вассала США приобрели необратимый характер».

По мнению Меттана, из-за слепоты, малодушия и геополитической некомпетентности европейцы теряют свое историческое значение. «Они покорились своим американским хозяевам и попали в западню, которую им подготовили: они разорвали отношения с крупнейшей страной Европы, своим ближайшим соседом, Россией, и изолировали себя от Китая из-за боязни обидеть американского друга, при этом сумев утратить свои позиции в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и даже в Латинской Америке», — написал политик на своей странице в Facebook.-0-

