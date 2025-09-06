Ричмонд
EFE: в Испании два человека погибли в результате стрельбы в баре

Два человека погибли в результате стрельбы в баре в испанской провинции Севилья, сообщает новостное агентство EFE. Об этом информирует РИА Новости.

Сообщается, что два человека погибли и еще один получил ранения в результате инцидента в баре, который расположен в урбанизации Лос-Ньетос муниципалитета Кармона.

По данным EFE, нападение произошло в субботу примерно в 16.45 по местному времени. Как рассказали очевидцы, двое людей с ружьями зашли в бар и начали стрельбу. По предварительной информации, погибшими являются владелец бара, а также один из посетителей, пытавшийся помешать стрелявшим.

Уточняется, что после нападения двое подозреваемых скрылись в направлении города, их разыскивают.