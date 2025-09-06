EFE: в Испании два человека погибли в результате стрельбы в баре

По данным EFE, нападение произошло в субботу примерно в 16.45 по местному времени. Как рассказали очевидцы, двое людей с ружьями зашли в бар и начали стрельбу. По предварительной информации, погибшими являются владелец бара, а также один из посетителей, пытавшийся помешать стрелявшим.