Посол России предупредил ФРГ о последствиях передачи ракет Taurus Украине: что сказал

Если Германия начнёт поставки дальнобойных ракет Украине, это изменит характер отношений между Москвой и Берлином. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает агентство ТАСС.
«Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений», — сказал он.
Нечаев добавил, что украинские военные не смогут самостоятельно управлять ракетной системой Taurus и что её эксплуатацией, по его словам, займутся немецкие военнослужащие.
«И это будет уже совсем другой подход», — подчеркнул дипломат.
Напомним, недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что в случае передачи Taurus Украине Россия оставляет за собой право применить оружие против Германии.
Ранее Фридрих Мерц заявил о необходимости передачи Украине крылатых ракет Taurus. Он также призвал ВСУ сделать одной из целей применения этих вооружений Крымский мост.