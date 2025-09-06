Ричмонд
Посол России предупредил ФРГ о последствиях передачи ракет Taurus Украине: что сказал

Посол Нечаев: поставки немецких ракет Украине изменят отношения России и ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Если Германия начнёт поставки дальнобойных ракет Украине, это изменит характер отношений между Москвой и Берлином. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает агентство ТАСС.

«Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений», — сказал он.

Нечаев добавил, что украинские военные не смогут самостоятельно управлять ракетной системой Taurus и что её эксплуатацией, по его словам, займутся немецкие военнослужащие.

«И это будет уже совсем другой подход», — подчеркнул дипломат.

Напомним, недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что в случае передачи Taurus Украине Россия оставляет за собой право применить оружие против Германии.

Ранее Фридрих Мерц заявил о необходимости передачи Украине крылатых ракет Taurus. Он также призвал ВСУ сделать одной из целей применения этих вооружений Крымский мост.

