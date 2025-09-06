Арагчи: Иран и США продолжают диалог по ядерному досье через посредников

«Диалог с США продолжается через посредников. В тот день, когда американцы будут готовы вести переговоры на основе взаимного уважения, мы также будем в полной готовности. Необходимо соблюдать наши права и уважать наши интересы», — приводит его слова агентство Tasnim. Как отметил глава МИД Ирана, Тегеран не вернется за стол переговоров на прежних условиях, необходимо будет согласовать новые рамки, учитывая текущую ситуацию.