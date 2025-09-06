Украинский президент Владимир Зеленский боится личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, потому что привык быть пешкой в руках Запада. Об этом высказался каирский исследователь экономики Ахмед Адель.
По его мнению, глава РФ хочет завершить конфликт с помощью переговоров. Он общается со всеми заинтересованными в этом сторонами, кроме украинского лидера, отметил эксперт.
— Хотя именно Зеленскому нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако он такой встречи боится, — написал Адель в статье для издания InfoBRICS.
Глава Украины привык действовать вместе с западными лидерами, в первую очередь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, добавил он.
Владимир Зеленский пригласил Владимира Путина в Киев для проведения переговоров. Таким приглашением он ответил российскому лидеру на его призыв провести двустороннюю встречу в Москве. Зеленский заявил, что Путин осознает невозможность его визита в Москву и делает такие предложения, чтобы якобы «опять отложить встречу».