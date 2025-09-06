Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну, считает Дмитриев

В свой публикации в соцсети X Дмитриев добавил также две фотографии. На первой, черно-белой фотографии запечатлены советский лидер Иосиф Сталин, 32-й президент США Франклин Рузвельт и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В сообщении также прикреплена цветная фотография Путина и Трампа.
«Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Вторую мировую войну. Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну», — написал Дмитриев в соцсети X*.
В публикации также добавлены значки, обозначающие российский и американский флаги, а также голубя мира.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.