Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну

В РФПИ отметили политику Путина и Трампа, которая предотвратит Третью мировую войну.

Источник: Комсомольская правда

По мнению Кирилла Дмитриева, возглавляющего РФПИ и являющегося спецпредставителем президента, сотрудничество президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа может предотвратить глобальный военный конфликт.

«Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Второй мировой войне. Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну», — написал Дмитриев в соцсети X.

Свой пост он сопроводил соответствующим фото. На черно-белом снимке изображены Сталин, Рузвельт и Черчилль. К сообщению также приложена цветная фотография, где присутствуют Путин и Трамп.

Кроме этого, к материалу добавлены символы, изображающие государственные флаги России и США, а также классическую эмблему мира — голубя.

Как отметил ранее советник российского лидера Антон Кобяков, улучшению отношений между странами способствовало сближение позиций, достигнутое в ходе диалога Путина и Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше