Дмитриев: Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну

По мнению Кирилла Дмитриева, возглавляющего РФПИ и являющегося спецпредставителем президента, сотрудничество президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа может предотвратить глобальный военный конфликт.
«Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Второй мировой войне. Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну», — написал Дмитриев в соцсети X.
Свой пост он сопроводил соответствующим фото. На черно-белом снимке изображены Сталин, Рузвельт и Черчилль. К сообщению также приложена цветная фотография, где присутствуют Путин и Трамп.
Кроме этого, к материалу добавлены символы, изображающие государственные флаги России и США, а также классическую эмблему мира — голубя.
Как отметил ранее советник российского лидера Антон Кобяков, улучшению отношений между странами способствовало сближение позиций, достигнутое в ходе диалога Путина и Трампа.