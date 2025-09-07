Ричмонд
Дос Сантос: у США нет экономических причин вводить тарифы против Бразилии

Дос Сантос отметил, что Вашингтон использует тарифы, но они не связаны с торговыми интересами.

Источник: Комсомольская правда

У администрации США нет экономических оснований для введения пошлин на бразильские товары. Об этом заявил посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос. Он отметил, что Вашингтон применяет тарифы, но эти меры не связаны с торговыми интересами в прямом смысле.

Дипломат напомнил, что в течение последних 15 лет торговый баланс Бразилии с США был с дефицитом, поэтому коммерческих причин для таких ограничений не наблюдалось. По его словам, американские чиновники объясняют введение пошлин внутриполитическими мотивами, однако это вопрос суверенитета Бразилии, и обсуждать его с кем-то страна не намерена.

В то же время посол подчеркнул, что при введении новых тарифов США сделали ряд исключений для бразильских поставок.

Напомним, 30 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, повысивший пошлины на бразильскую продукцию до 50% и одновременно установивший список из 700 исключений в стратегических секторах — авиастроении, энергетике и частично в сельском хозяйстве.

