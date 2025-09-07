Дос Сантос: у США нет экономических причин вводить тарифы против Бразилии

Дипломат напомнил, что в течение последних 15 лет торговый баланс Бразилии с США был с дефицитом, поэтому коммерческих причин для таких ограничений не наблюдалось. По его словам, американские чиновники объясняют введение пошлин внутриполитическими мотивами, однако это вопрос суверенитета Бразилии, и обсуждать его с кем-то страна не намерена.