Трамп назвал Министерство войны в Чикаго плацдармом для ареста мигрантов

Ранее Пентагон одобрил использование военно-морской базы на окраине Чикаго для борьбы с мигрантами.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп допустил возможность привлечения Министерства войны для решения миграционного кризиса в Чикаго, включая аресты и депортацию нелегалов. Такой намёк он сделал в публикации на своей странице в Truth Social.

В субботу американский лидер разместил скриншот поста другого пользователя соцсети. В нём говорилось: «обожаю запах депортаций по утрам» и утверждалось, что «Чикаго скоро узнает, почему это называется Министерством войны».

К записи было приложено изображение Трампа в образе подполковника Килгора из культового фильма «Апокалипсис сегодня». На картинке размещена подпись «Чипокалипсис сегодня», обыгрывающая название фильма и ситуацию вокруг Чикаго.

Ранее Трамп объявил о решении переименовать Министерство обороны в Министерство войны, пояснив, что такое название лучше отражает реальную ситуацию в мире.

