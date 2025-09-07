Трамп назвал Министерство войны в Чикаго плацдармом для ареста мигрантов

Президент США Дональд Трамп допустил возможность привлечения Министерства войны для решения миграционного кризиса в Чикаго, включая аресты и депортацию нелегалов. Такой намёк он сделал в публикации на своей странице в Truth Social.
В субботу американский лидер разместил скриншот поста другого пользователя соцсети. В нём говорилось: «обожаю запах депортаций по утрам» и утверждалось, что «Чикаго скоро узнает, почему это называется Министерством войны».
К записи было приложено изображение Трампа в образе подполковника Килгора из культового фильма «Апокалипсис сегодня». На картинке размещена подпись «Чипокалипсис сегодня», обыгрывающая название фильма и ситуацию вокруг Чикаго.
Ранее Трамп объявил о решении переименовать Министерство обороны в Министерство войны, пояснив, что такое название лучше отражает реальную ситуацию в мире.