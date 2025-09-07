Ричмонд
Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. МИД Польши призвал своих граждан воздержаться от поездок в Белоруссию или покинуть любыми доступными средствами, сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на спикера ведомства Павла Вронского.

Источник: © РИА Новости

«МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Белоруссию. Граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не пойдут им на пользу», — сказал он.

По словам Вронского, в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация граждан может оказаться значительно более затруднительной или даже невозможной.

В пятницу премьер-министр республики Дональд Туск заявил журналистам. Что Польша подготовит «план действий на ближайшие недели» в отношении Белоруссии.

Ранее белорусское телевидение сообщило, что комитет государственной безопасности страны в Лепеле Витебской области задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям «Запад-2025». После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский выступил с утверждением, что задержанный гражданин Польши якобы не имеет отношения к шпионской деятельности, а является монахом.

