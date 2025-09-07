Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

Ранее белорусское телевидение сообщило, что комитет государственной безопасности страны в Лепеле Витебской области задержал с поличным гражданина Польши за шпионаж, у него изъяты секретные документы по учениям «Запад-2025». После этого пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский выступил с утверждением, что задержанный гражданин Польши якобы не имеет отношения к шпионской деятельности, а является монахом.