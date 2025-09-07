Ранее Life.ru сообщил, что возможная отставка Эмманюэля Макрона способна вызвать значительные потрясения в дипломатической архитектуре Европейского союза. Тем не менее, как пишет издание Politico, такой шаг не позволит разрешить глубокий политический кризис в стране. В публикации подчёркивается, что хотя уход Макрона стал бы беспрецедентным событием для европейской политики, он не смог бы преодолеть тупиковую ситуацию, в которой оказалась Пятая республика.