Президент Франции Эммануэль Макрон обвиняет РФ во всех проблемах страны. Об этом написало издание AgoraVox.
— Макрон опять начал говорить нам о том, что Российская Федерация угрожает Франции, — сказано в статье.
Автор публикации обратил внимание, что «российское вмешательство», о котором часто заявляет глава Франции, не имеет отношения к дефициту бюджета, проблемам в образовании и другим трудностям, с которыми столкнулась страна.
Макрон в течение восьми лет вел Францию «к хаосу и катастрофе» и якобы вмешательство России «обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед гражданами страны», говорится в материале, передает RT.
Экс-президент Франции Николя Саркози раскритиковал слова Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе, назвав их исторической ошибкой и отметив, что сейчас Европа изолирована больше, чем РФ. Он отметил, что такая ситуация является «огромный риском для Запада», который «проигрывает этот политический конфликт».