СМИ: Макрон жалуется на РФ, желая избежать ответственности за проблемы в стране

Экс-президент Франции Николя Саркози раскритиковал слова Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе, назвав их исторической ошибкой и отметив, что сейчас Европа изолирована больше, чем РФ. Он отметил, что такая ситуация является «огромный риском для Запада», который «проигрывает этот политический конфликт».