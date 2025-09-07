В последние часы субботы средства ПВО отразили массированный налет дронов ВСУ

В Министерстве обороны России отчитались об успешной ликвидации 31 воздушного дрона украинских радикалов, налет которых пришелся на последние часы субботы, 6 сентября. Подробности приведены в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что налет продолжался с 20:00 субботы до 00:00 воскресенья по Московскому времени.
Самой массированной атаке подверглась Белгородчина — в небе над регионом силы противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник.
Дополнительно 6 дронов сбили или подавили на территории Воронежской области. По 2 БПЛА пришлось на Крымский полуостров и Брянщину.
К сожалению, налеты беспилотников киевских радикалов продолжаются практически ежедневно. В субботу, 6 сентября, украинские боевики также атаковали Запорожскую атомную электростанцию.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.