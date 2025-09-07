Ричмонд
В Госдуме предложили предоставить учителям и врачам право на досрочную пенсию

Льготы учителям и врачам должны быть как у госслужащих, заявили в ГД.

Источник: Комсомольская правда

Учителя и врачи в России должны получить такой же статус и льготы, как у государственных служащих, в том числе право на пенсию за выслугу лет. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

«Самое главное, чего добивается и будет добиваться наша партия — это статус госслужащих для учителей и врачей», — подчеркнул Миронов.

По его словам, «не надо им заполнять декларации, как делают чиновники», однако льготы должны соответствовать тем, что имеют госслужащие.

Речь, в частности, о пенсии за выслугу лет — выплате сверх страховой пенсии по старости, которую можно оформить значительно раньше при наличии требуемого стажа. Для чиновников в этом году таким порогом является 19,6 года государственной службы, заметил Миронов.

«Почему бы точно так же не сделать для наших учителей и врачей?» — задаётся вопросом политик.

По его мнению, подобные преференции должны распространяться на всех работников ключевых социальных профессий. Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал безобразием ситуацию, когда учителя тратят больше времени на работу с документами, чем на преподавание.