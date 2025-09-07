Финляндия депортировала более 100 российских граждан

Ранее сообщалось, что в финском городе Лаппеенранта состоится флешмоб в поддержку открытия границы с РФ. Участники акции «встанут в очередь» на 18 часов, демонстрируя солидарность с людьми, которые сталкиваются с длительным ожиданием на эстонском КПП «Нарва» для въезда в Россию после закрытия границы властями Финляндии.