CNN: Трамп заявил о возможном продолжении операций в Карибском море

Президент США Дональд Трамп направил письмо спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли, в котором сообщил о возможности продолжения военных действий после уничтожения американскими силами судна с наркотиками в Карибском море.
В документе, датированном 4 сентября и опубликованном журналисткой CNN Алайной Трин в соцсети X*, говорится, что на данный момент невозможно спрогнозировать ни масштаб, ни продолжительность потенциальных операций.
Трамп подчеркнул, что вооружённые силы США остаются в полной готовности к проведению дальнейших военных действий, если того потребует ситуация.
Ранее Трамп рассказал, что ВС Соединённых Штатов атаковали судно с наркотическими веществами венесуэльской банды в международных водах, по его словам, ликвидированы 11 человек.