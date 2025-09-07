Ричмонд
CNN: Трамп заявил о возможном продолжении операций в Карибском море

ВС США остаются в полной готовности к проведению дальнейших военных действий.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп направил письмо спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли, в котором сообщил о возможности продолжения военных действий после уничтожения американскими силами судна с наркотиками в Карибском море.

В документе, датированном 4 сентября и опубликованном журналисткой CNN Алайной Трин в соцсети X*, говорится, что на данный момент невозможно спрогнозировать ни масштаб, ни продолжительность потенциальных операций.

Трамп подчеркнул, что вооружённые силы США остаются в полной готовности к проведению дальнейших военных действий, если того потребует ситуация.

Ранее Трамп рассказал, что ВС Соединённых Штатов атаковали судно с наркотическими веществами венесуэльской банды в международных водах, по его словам, ликвидированы 11 человек.

