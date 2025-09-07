CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита АТЭС в Южной Корее

Саммит АТЭС под председательством Республики Корея пройдет 31 октября — 1 ноября в городе Кёнджу. По сведениям CNN, организация встречи Трампа и Си Цзиньпина обсуждается, но никаких договоренностей пока достигнуто не было. Белый дом подтвердил телеканалу, что визит президента США в Южную Корею возможен и что его целью станут переговоры по вопросам экономического, торгового и оборонного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере гражданской энергетики.