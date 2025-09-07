Ричмонд
Фицо: гарантии безопасности Украине и России должны содержаться в одном пакете

Фицо заявил, что Словакия не собирается направлять своих военных на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул необходимость работать над гарантиями безопасности как для Украины, так и для России. Он этом он сказал в эфире программы «Субботние диалоги».

«Я рад, что ведутся переговоры, но давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для России. Это должен быть один пакет», — отметил политик.

Фицо также подчеркнул, что Словакия не собирается направлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическую поддержку. По его словам, республике важно конструктивно развивать отношения с Москвой и она заинтересована в их восстановлении после окончания конфликта.

Ранее сообщалось, что Роберт Фицо обвинил Украину в ударах по нефтяной инфраструктуре России, которые наносят вред национальным интересам Словакии.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше