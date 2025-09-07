Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе набирают популярность правые партии, которые выступают под лозунгами защиты национальных интересов.
Он привёл в пример Германию, где «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на первое место по популярности в земле Саксония-Анхальт, опередив Христианско-демократический союз (ХДС). По данным опроса Infratest Dimap, опубликованного в Mitteldeutsche Zeitung, уровень поддержки АдГ составляет 39%, тогда как у ХДС — 27%. Пушков напомнил, что ещё в 2021 году ситуация была противоположной: у ХДС было 31,8%, а у АдГ лишь 20,8%.
По мнению сенатора, аналогичные процессы происходят и во Франции, и в Великобритании. Он подчеркнул, что «европейский маятник» всё заметнее смещается вправо — к партиям, ориентированным на национальные интересы, в противовес леволиберальным проектам и глобалистским концепциям, которые, по его словам, разрушают европейские нации.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что власти ФРГ должны установить контакт с руководством РФ, сделав всё возможное для этого.