Ульянов раскритиковал главу минторга США из-за слов об Индии

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов резко отреагировал на заявление министра торговли США Говарда Латника о позиции Индии.
В интервью Bloomberg TV Латник заявил, что Нью-Дели продолжает закрывать свой рынок для американских товаров, не прекращает закупки российской нефти и сохраняет участие в БРИКС, несмотря на давление со стороны Вашингтона.
Комментируя эти слова, Ульянов отметил, что Латник ведет себя «как представитель колониальной власти», который не может понять, почему Индия игнорирует угрозы и попытки шантажа со стороны США.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Индии продолжать закупки российской нефти в крупных объемах. По его словам, эта позиция была прямо доведена до руководства в Нью-Дели.