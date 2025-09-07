Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов раскритиковал главу минторга США из-за слов об Индии

По мнению Ульянова, глава минторга США ведет себя как представитель колониальной власти.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов резко отреагировал на заявление министра торговли США Говарда Латника о позиции Индии.

В интервью Bloomberg TV Латник заявил, что Нью-Дели продолжает закрывать свой рынок для американских товаров, не прекращает закупки российской нефти и сохраняет участие в БРИКС, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Комментируя эти слова, Ульянов отметил, что Латник ведет себя «как представитель колониальной власти», который не может понять, почему Индия игнорирует угрозы и попытки шантажа со стороны США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Индии продолжать закупки российской нефти в крупных объемах. По его словам, эта позиция была прямо доведена до руководства в Нью-Дели.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше