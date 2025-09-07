Глава киевского режима Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет каирский экономический исследователь Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
«Путин общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится», — говорится в материале.
Автор считает, что Зеленский действует под влиянием европейских лидеров и выступает в роли «пешки» при обсуждении украинского конфликта. При этом Адель подчёркивает, что Путин не отказывается от надежд на дипломатическое урегулирование и достижение мира.
Ранее стало известно, что Владимир Путин предложил нелегитимному главе Украины приехать в Москву для личной встречи при готовности обсудить ситуацию на Украине.
В то же время российский лидер усомнился в том, что встреча с Зеленским имеет смысл. Он подчеркнул, что в Конституции Украины нет никаких способов продления полномочий главы государства.
По словам Путина, в стране должен пройти референдум по смене власти, для проведения которого необходима отмена военного положения на Украине. Напомним, сам же Зеленский в интервью ABC отклонил предложение приехать в Москву на переговоры. Однако бывший комик отметил свою готовность к диалогу в «любом формате».
В США также объяснили отказ главы киевского режима. Отмечается, что он связан с позицией политиков в Европе.
Ранее Путин выразил уверенность в возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. Он считает, что если стороны проявят здравый смысл, то смогут достичь компромисса, который будет приемлем для всех.
По словам главы государства, администрация Дональда Трампа демонстрирует искреннее стремление к решению проблемы. Путин отметил, что на переговорах уже заметен прогресс, но если договориться не удастся, Россия будет вынуждена решать задачи специальной военной операции силовыми методами.
Президент подчеркнул, что Россия не потерпит пренебрежительного отношения к своим интересам.