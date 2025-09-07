«Привык действовать по указке лидеров Европы»: на Западе раскрыли, почему именно Киеву нужна встреча с Путиным

По словам Путина, в стране должен пройти референдум по смене власти, для проведения которого необходима отмена военного положения на Украине. Напомним, сам же Зеленский в интервью ABC отклонил предложение приехать в Москву на переговоры. Однако бывший комик отметил свою готовность к диалогу в «любом формате».