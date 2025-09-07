МИД Польши призвал граждан срочно покинуть Белоруссию: в чем дело

По данным следствия, мужчина занимался сбором информации о планируемых совместных военных учениях России и Беларуси под названием «Запад-2025». Против задержанного было возбуждено уголовное дело, и в случае признания его вины ему может грозить лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.