МИД Польши призвал граждан срочно покинуть Белоруссию: в чем дело

RMF 24: Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Польши призвало всех польских граждан немедленно покинуть территорию Белоруссии. Об этом на конференции заявил пресс-секретарь ведомства Павел Вронский, сообщает радиостанция RMF24.

«Это не демократическая страна и не дружественная Польше. Я бы хотел, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно более серьезно», — заявил Вронский.

По его словам, в случае резкого обострения отношений оперативно эвакуировать людей будет крайне сложно или вовсе невозможно.

Напомним, что дипломатические отношения между Минском и Варшавой серьезно осложнились после совместных белорусско-российских учений и задержания в Белоруссии одного польского гражданина по подозрению в шпионаже.

После этих событий премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о подготовке комплекса «планов действий» в отношении Белоруссии. Он отметил, что Польша предпринимает дипломатические шаги, но рассчитывать на «добрую волю» со стороны Минска не приходится.

Дональд Туск также подчеркнул, что предположение о причастности задержанного к шпионской деятельности кажется ему нелепым. По его словам, сотрудники польских спецслужб полностью исключают вероятность того, что монах мог заниматься сбором секретной информации о военных учениях.

Напомним, несколько дней назад сотрудники Комитета государственной безопасности Республики Белоруссии арестовали гражданина Польши Гжегоша Гавела, которого подозревают в шпионаже.

По данным следствия, мужчина занимался сбором информации о планируемых совместных военных учениях России и Беларуси под названием «Запад-2025». Против задержанного было возбуждено уголовное дело, и в случае признания его вины ему может грозить лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

KP.RU ранее сообщал, что совместные военные учения России и Белоруссии под названием «Запад-2025» запланированы на период с 12 по 16 сентября. В ходе этих учений военнослужащие двух стран будут отрабатывать навыки противодействия воздушным ударам и борьбы с диверсионными группами противника. Руководить сентябрьскими учениями будет Генштаб ВС Белоруссии.

